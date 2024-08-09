Tuvaletin yapmak isterken ölüyordu! Alkollü adam 20 metrelik kayalıklardan düştü

Antalya'da alkol aldıktan sonra ihtiyaç gidermek isteyen bir şahıs, yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü.

20 METREDEN AŞAĞIYA YUVARLANDI

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki seyir alanında bulunan parka gelen ve isminin Ali Ş. olduğu öğrenilen şahıs, gölgelik alanda alkol almaya başladı.

Bir süre sonra ihtiyaç gidermek için parkın kenar noktasına giden Ali Ş. dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan alandan aşağı yuvarlandı.

Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark eden aynı noktada alkol alan şahıslar kendisini aramaya başladı. Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Ş.'nin, kayalıklardan düştüğü fark edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından Antalya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.