Minik Meva'nın yanarak öldüğü evde 2 gün sonra ikinci yangın

Antalya'da 3 aylık Meva bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının olduğu dairede bugün de yangın çıktı. Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yan dairede kalan bir vatandaş ise yangını duyup olay yerine gelerek evdeki 3 kedisini dumandan etkilenmeden kurtardı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 3 gün önce, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan annesi Şeval Çalı uyutup sınava gittikten sonra çıkan yangında hayatını kaybeden 3 aylık Meva bebeğin yaşadığı evde yine yangın çıktı. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla belirtilen adrese itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girip alevlere müdahalede bulunurken, apartman sakinleri de panikle kendini dışarıya attı. Yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kedilerini kurtardı

Yanan evin bitişiğindeki dairede oturan İbrahim Çap, sabah işten geldiğinde ise yangını görünce büyük panik yaşadı. Kimsenin olmadığı evde 2'si tekir biri British cinsi 3 kedisini çıkarmak için apartmana girdi. Kedilerini kucaklayıp evden çıkartan Çap, aracına koydu.

"Keşke mala gelseydi de cana gelmeseydi"

Kedilerinin çok korktuğunu belirten İbrahim Çap, "Canlarımızı kurtardık. Bir tanesi British, 2'si tekir olmak üzere 3 kedim yan dairedeydi ama dumanlar gelmişti. Gelmeseydik belki kedilerim hayatını kaybedecekti. Çok korkmuşlar. Bu ev 3 gün önce de yanmıştı. Komşularımızın ilk çocuklarıydı. Çok üzüldük ve yıprandık. Keşke mala gelseydi de cana gelmeseydi" dedi.

Daha önce elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının, tekrar çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA