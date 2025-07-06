Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim

Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
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Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
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Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılıktaki ifadesinde 'rüşvet' suçlamalarını reddetti. Böcek, eski gelinine alınan 30 milyon liralık evin parasının iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından ödendiğine, yine 8 milyon 500 bin liralık araç giydirme faturasının Yadoğlu tarafından ödendiğine ilişkin bilgisi olmadığını ifade etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıp dün gece tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Böcek ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda 2 ayrı rüşvetle suçlanan Böcek, Yusuf Yadoğlu'nu yaklaşık 10 yıldır tanıdığını belirterek, şöyle konuştu: "Kendisi genel olarak kamu kurumlarıyla çeşitli sahalarda iş yapan bir iş insanıdır. Bu şahısla detay bir diyaloğum ya da samimiyetim yoktur. Yusuf Yadoğlu ya da başkaca bir iş insanıyla detay bir diyaloğa girecek bir konumda zaten değilim. Kendisinin şahsıma ve oğlum Gökhan Böcek'e yönelik isnatlarından haberdar değilim. Oğlum Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu ile olan tanışıklığı ya da samimiyetini bilmiyorum. Aralarında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır haberdar değilim."

"BİR EV İÇİN MİNNET EDECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Oğlu Gökhan Böcek'in Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadığını aktaran Muhittin Böcek, "Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını, tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Oğluma sadece bu süreçte kızım gibi gördüğüm Zeynep'i mağdur etmemesini söyledim. Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Zeynep Kerimoğlu'na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiş. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bilgim yoktur. Hatta emniyette okunan Yusuf Yadoğlu'nun ifadesinden de anladığım üzere Gökhan bu parayı borç olarak almıştır. Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim" diye konuştu. Oğlu Gökhan Böcek'in şu anda yurt dışında olduğunu aktaran Böcek, "Bu olay gerçekleşmeden ailesiyle planlı bir seyahate gitmiştir. En kısa zamanda da dönüp ifade verecektir. Kaçması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN BELEDİYE ÜZERİNDE NÜFUZU SÖZ KONUSU DEĞİL"

2024 yılı yerel seçimlerinden önce propaganda çalışmalarında kullanılacak araç giydirme için oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla kendisinin adı kullanılarak, Yadoğlu'nun çeşitli firmalara ödeme yaptığını bilmediğini ifade eden Muhittin Böcek, "Antalya gibi özel ve ekonomik bir kentte seçim çalışmalarında şahsım adına böyle bir yol izlemedim. Partimiz ve şahsım bu giderleri sağlayacak güçtedir. Yusuf Yadoğlu'nun, kendi hüsnükuruntusuyla belediyeden hak edişlerini alamayacağı gibi korkularla oğlum Gökhan Böcek vasıtasıyla birtakım işlere girdiği iddiası kesinlikle asılsızdır. Oğlumun belediye üzerinde resmi ya da gayriresmi hiçbir nüfuzu söz konusu değildir. Hiçbir mali işten sorumlu personel oğlumun lafıyla ödeme gerçekleştiremez. Yine oğlumun hak ediş ödemesi yaptırmak için insanlardan maddi menfaat elde etmesi söz konusu değildir. Oğlumun bu yönde bir paraya da ihtiyacı yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkililerinin, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladığı belirtildi. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdığı bildirildi.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi. Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıSktgdn:

Düzmece suçlamalar, hepsi hikaye onuda geç akp mhp belediyeler sütten çıkmış ak kaşık

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Anlaşılan evlât babayı bozuk para gibi harcamış, tabii ki dedikleri doğru ise ..

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Haber YorumlarıU mcn:

Azımsayarak söylediğiniz ev için millet bir ömür çalışıyor alamıyor

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Haber YorumlarıAlemi gezen:

Yazık insan oğlu 3 günlük dünya için herşeyini satar olmuş. Gizli gizli yiyen eşkere sç. Mış

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Haber Yorumlarıselo piro:

7 den 70 şe sahtekar kaynayan bu memlekette normal şeyler bunlar..kimse vatandaşın hayrına o koltuklara oturmuyor .. bütün siyasiler ..

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