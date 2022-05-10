Su faturasındaki eksik yüzünden cinayet işledi! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış - Haberler

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Su faturasındaki eksik yüzünden cinayet işledi! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da kaynak ustası Hüseyin Mahir isimli kişinin, annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı su parasını eksik ödediği gerekçesiyle öldürdüğü ortaya çıktı. Mahir ilk ifadesinde "Olaydan bir gün önce, gelen su faturasını eksik ödediği için tartışıp kavga ettik. Ertesi gün de yanıma tüfeği alarak evine gittim. Burada tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim" dedi.

Konya'nın Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta meydana gelen olayda Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü eksik ödediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Mahir, Kapan ile kavgayı ayırmaya çalışan onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e (32) tüfekle ateş etti.

Su faturasındaki eksik yüzünden katil oldu! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış

OLAYDAN SONRA TESLİM OLDU

Kapan kasığından, Gürler de elinden yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mahir, olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Su faturasındaki eksik yüzünden katil oldu! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmışMevlüt Kapan

4 SUÇTAN KAYDI VAR

4 suçtan poliste kaydı olan Hüseyin Mahir'in ilk ifadesinde "Olaydan bir gün önce, gelen su faturasını eksik ödediği için tartışıp kavga ettik. Ertesi gün de yanıma tüfeği alarak evine gittim. Burada tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim." dediği belirtildi. Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Su faturasındaki eksikle ilgili çıkan kavgada katil oldu! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - 3. Sayfa

kavga, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

soner taşkın:

Plan lı taamüten adam öldürmeye girer bu olay. Müebbet yersin. Ömrünün geri kalanını o daracık hücrede her musluğu acıp su sesini duyduğunda yaptığın aptalca şey gelicek aklına. Yazık cok yazık .harcamayın hayatınız böyle

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ERKAN :

sudan sebep olmuş

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