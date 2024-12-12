Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu

Kahreden haber Hatay'dan geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde bir anne ve 3 çocuğu ölü bulundu. Anne ve çocuklarının doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Acı olayın ardından aynı apartmandaki 21 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne ve 3 evladının doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişinin de kentteki hastanelerde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KESİN SONUÇ OTOPSİ SONUCUNDAN SONRA

Hatay Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup E.K isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.