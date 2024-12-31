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Ankara’da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Ankara’da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı
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Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı kutlamaları öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. 18 bin 735 personel, 403 noktada görev alacak ve vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı geçirmeleri sağlanacak.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ve Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte düzenlediği basın toplasında, başkentte uygulanacak yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik makamında, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ve Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte, kentte yılbaşı dolayısıyla alınan önlemleri ve icra edilecek faaliyetleri açıkladı. Konuşmasında, geniş güvenlik önlemleri aldıklarını kaydeden Vali Şahin, "Bu akşam yılbaşı kutlamaları nedeniyle ilimizde tedbirler planladık ve aksatmadan, titiz bir şekilde planlarımızı icra edeceğiz. Amacımız, Ankaralıların bu geceyi huzurla ve güvenle geçirmeleri. Bu kapsamda hem emniyet hem de jandarma personelimiz geniş ve ciddi güvenlik tedbirleri aldı" dedi.

"Herhangi bir aksaklık durumunda arkadaşlarımız ilgili kurum ve kuruluşları uyararak müdahil olmalarını sağlayacak"

Görevli personel sayısıyla ilgili bilgi veren Vali Şahin, "Jandarmamız bin 789 personel 302 araç, İl Emniyet Müdürlüğümüz ise 135 amir, 18 bin 600 memurla birlikte toplamda 18 bin 735 personelle birlikte 403 noktada 2 bin 646 ekip olarak görevlerinin başında olacak. Ayrıca, Güvenlik Acil Durumlar Merkezimizde bir vali yardımcısı arkadaşımızın başkanlığında bütün ilgili kurumların temsilcilerin katılımıyla da yarın sabaha kadar toplantı içerisinde olunacak. Herhangi bir aksaklık durumunda arkadaşlarımız ilgili kurum ve kuruluşları uyararak müdahil olmalarını sağlayacak. Kritik olabilecek her noktada arkadaşlarımız planlarını dikkatli bir şekilde uygulayacak" ifadelerini kullandı.

"Acil servislerde ek tedbirler alındı"

Vatandaşlara ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti sağlayacaklarını belirten Vali Şahin, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bütün hastanelerde, acil servislerde ek tedbirler alındı. Ek personel görevlendirilmeleri yapıldı. Orada da personelimiz vatandaşlarımıza yardımcı olacak. 112 ambulans hizmetlerimiz de her noktada görevinin başında olacak. Bütün hizmet sunulan yerlerde de gıda ve fiyat denetimlerimiz tarım ve ticaret il müdürlerimizce devam ettirilecektir. Şehrimizin kritik noktalarına ağır tonajlı araçların girişi de yarın sabah 06.00'ya kadar durduruldu" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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