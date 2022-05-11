Ankara'da yabancı uyruklu şahıs patronunu öldürdü! Çok sayıda ekip olay yerinde
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Ankara Altındağ'da yabancı uyruklu bir şahıs patronunu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Altındağ ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir olay meydana geldi. Elde edilen bilgiler ve iddialara göre çantacıda çalışan yabancı uyruklu bir şahıs, henüz bilinmeyen bir tartışma nedeniyle işletme sahibi Ziya İpek'i(27) öldürdü.
Medya Ankara'da yer alan habere göre olayın Ankara Kalesi'nin kenarındaki bir çantacıda meydana geldiği ve yabancı uyruklu şahsın patronu İpek'i silahla öldürdüğü belirlendi. Ayrıca şahsın Suriyeli olduğu iddia edildi.
Vefat haberini alan Ziya İpek'in yakınları, işletmenin önüne akın etti. Büyük üzüntü yaşayan İpek'in akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Yeni bir gerginlik yaşanmasını engellemek adına olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Polisler, konuyla ilgili aldıkları ilk bilgilerin ardından peşine düştükleri katil zanlısı şahsı kısa sürede gözaltına aldı.Tartışmanın neden kaynaklandığı ve olayın nasıl geliştiğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.