Ankara'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da seyir halindeki otomobilin yan yoldan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece 02.45 sıralarında Gölbaşı ilçesi Haymana Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hidayet Okman ve Adem Can Alp'in içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, yan yolda gelen taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobiller yol kenarındaki tabela direklerine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ağır yaralılar Okman ile Alp, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Okman hayatını kaybederken, Alp'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarılırken, taksi sürücüsünün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Otomobillerden biri direklerin arasına sıkışmıştı"

Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı Tuncay Akman, "Gece gürültü sesine uyandık. Bağırma sesleri duyduk. Feci bir kazaydı. İki araç karışmıştı. Otomobillerden biri direklerin arasına sıkışmıştı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundular. Burada çık sık kaza oluyor. Sürücüler kurallara uymuyor. Gece durum çok kötüydü" dedi. - ANKARA