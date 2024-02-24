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Ankara'da sobadan sızan gaz sonucu dede ve 2 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'ya taşınan dede ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti. Cansız bedenleri, kendilerinden haber alamayan akrabaların yardım istediği mahalle sakinleri buldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin ardından Ankara'ya taşınan dede ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sıza gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile 2 yaşındaki torunu H.Y.'den haber alamayan akrabalar, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Ankara'da Sobadan Sızan Gaz Sonucu Dede ve Torunu Hayatını Kaybetti

DEDE VE TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinleri girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar dede ve torununu hareketsiz halde bulurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dede ve torununun hayatını kaybettikleri belirlendi.

Otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiğini öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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