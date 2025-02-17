Ankara'da Sendika Başkanından Tabanca ile Cinayet ve İntihar Girişimi

Ankara'da sendika şube başkanı, husumetlisi olduğu iddia edilen sendika genel sekterini silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan ve hastaneye nakledilen sendika başkanının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesinde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası'nın Anadolu Şubesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Şube Başkanı Deniz Ilgan, daha önce husumet yaşadığı sendika Genel Sekreteri Erdinç Koç'a tabanca ile ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Koç'un cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İntihara kalkışan ve ağır yaralanan Ilgan ise, yapılan ilk müdahalenin ardından nakledildiği hastanede müşahede altına alındı. Ilgan'ın hayati tehlikesinin olduğu aktarılırken, polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Ne olduysa 10 dakika içinde olmuş"

Olayla ilgili konuşan şube çalışanlarından Recep Yıldız, "Geldiğimde ikisini de vurulmuş halde buldum. Aralarında bir problem yoktu. Beni kargo almaya gönderdiler. Ardından aralarında neler yaşandı bilmiyorum. Kendileri iki dönemdir yönetimdeydi. Aralarında yeni bir tartışma yaşandı muhtemelen, önceden husumetleri yoktu. Şube başkanı 15 gündür izindeydi. Ne olduysa 10 dakika içinde olmuş" dedi.

"Sesler duyduk"

Esnaf Ramazan Yıldız, "O esnada çalışıyorduk. Sesleri duyduk, olay yerine koştuk. Başkanın yardımcısını vurduğunu söylediler. İki kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu söylediler. Ardından yaralıların olduğunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İntihar eden başkanın da öldüğünü söylüyorlar. Olayın ardından ekipler geldi, müdahale etti. Başkanı tanırdık, müşterimizdi. Kendi halinde biriydi. Şaşırdık ve üzüldük" ifadelerini kullandı.

"Başkan, genel sekteri silahla vurmuş"

Esnaf Deniz Tokat ise, "Birkaç el silah sesi duyuldu. O an öyle bir şey olduğunu düşünmedik. Yukarıya çıktığımızda sesler gelmeye başladı. Başkan, genel sekteri silahla vurmuş. Ardından polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale etti. Tanıdığımız birisinin öldüğünü düşündük ama yaşadığını görünce mutlu olduk" diye konuştu. - ANKARA