Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu: 33 Kişilik Çete Çökertildi

Ankara Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin üstün çabaları sonucu başkent merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 33 kişilik çete çökertildi.

Edinilen bilgiye göre; rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve noterler kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda toplamda 242 araca sahte belgeler düzenlenerek TSE ve diğer aracı kurumlara gitmeden araç tescil işlemleri yapıldığı tespit edildi.

Bu işlemlerden maddi kazanç sağlayan şahıslara yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Çete üyelerinin mağdur şahıslara sosyal medya üzerinden ulaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çekici, okul ve kamu servisi, kamyonet gibi araçları tadilat yapmadan sahte evraklarla ruhsat çıkararak trafiğe soktukları anlaşıldı. Operasyon sonucunda yakalanan noter katiplerinin usulsüz sahte belgelerle araçlara ruhsat çıkardıkları öğrenildi.

Araç tescil işlemi yapılan araçlar sistem üzerinden sorgulandığında bir aracın aynı gün içerisinde üç farklı ilde tescil işlemleri yapıldığı öğrenildi. Yakalanan şahısların iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ANKARA