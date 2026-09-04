Ankara'da kayıp EGO şoförünün ölümünde cinayet iddiası

Ankara'da hakkında kayıp ihbarı verildikten 4 gün sonra cesedi kırsal alanda bulunan adamın ağabeyi, kardeşinin daha önce tartıştığı kişi tarafından tasarlanarak öldürüldüğünü iddia etti.

Sincan'da meydana gelen olayda, 30 Ağustos sabahı evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan 46 yaşındaki EGO Şoförü İsmail Küçükerdoğan'ın ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde Küçükerdoğan'ın aracı 2 Eylül'de Ayaş ilçesi bağlı Sinanlı Mahallesi kırsalında bulundu. Küçükerdoğan'ın otomobilinin içinde bıraktığı telefonunun ise 'uçak moduna' alındığı ve sinyalinin bu nedenden dolayı kesildiği tespit edildi. Çalışmalarını aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Bir gün sonra Çıngıraklı Mağarası çevresindeki kayalıklarda Küçükerdoğan'ın cesedine rastladı. Helikopterle alınan Küçükerdoğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelerde herhangi bir cinayet izine rastlanılmadı

Ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde ise Küçükerdoğan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği ve bedeninde herhangi bir cinayet unsurunun olmadığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheli olabileceği değerlendirilen kişi veya kişilerin ise ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Öte yandan, Küçükerdoğan'ın telefonundaki harita kayıtlarına göre ise ölü olarak bulunduğu bölgeye daha önce de birkaç kez gittiği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Küçükerdoğan için Elmadağ ilçesinde yer alan Yeşildere Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Küçükerdoğan'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve iş arkadaşları yer aldı.

"Yüksekten düşerek öldüğüne inanmıyoruz"

Olayla ilgili konuşan ağabey Mustafa Küçükerdoğan, kardeşinin birkaç hafta önce tartıştığı bir kişi tarafından planlanarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kardeşimin yüksekten düşerek öldüğü söyleniyor ama buna inanmıyoruz. Yürümeyi sevmezdi. Her yere aracıyla giderdi. Öldüğü yere gidecek birisi değildi. Üstelik yükseklik korkusu da vardı. Zorla oraya götürüldüğünü düşünüyorum. Kardeşimi oraya tartıştığı kişilerce götürüldüğünü düşünüyorum. O kişi bunu tek başına yapabilecek birisi değil. Başka kişileri azmettirmiş olabilir. Kardeşimle yol verme sebebiyle tartışmışlar. 5 kilometre takip etmiş. Sonra da işyerine gitmiş. Kardeşimin kendisini tartışma sırasında video kaydına aldığını ve o görüntüleri silmesini istemiş. O sırada tekrar küfürlü tartışma yaşanmış. Elindeki tornavidayla saldırmaya çalışmış" dedi.

"Telefonunu kapatacak biri değildi"

Kardeşinin vefatında çok fazla şüphe olduğunu söyleyen ağabey Küçükerdoğan, "Kardeşimle en son kaybolduğundan bir gün önce konuşmuştuk. Kayınbiraderimin cenazesi vardı. İşinin olduğunu ve cenazeye geç gelebileceğini söyledi. Her ne şekilde kandırıldıysa olay günü sabah saatlerinde işe gideceğinin söyleyerek evden çıkmış. Üzerinde iş kıyafetleri de yokmuş. Daha sonra da telefonunun sinyali kesilmiş. Kaybolduğu gün saatlerce kendisinden haber alamadık. Hiçbir zaman böyle huyları olmamıştı. Telefonunu kapatacak biri değildi. Gizli işleri yoktu, nereye gideceğini her zaman söylerdi. İhbarda bulunduk. İki gün boyunca sonuç alamadık. Bir televizyon programına başvurduk. Ertesi gün kardeşimin aracı bulundu. Diğer günde cesedini bulduk" ifadelerini kullandı.

"Hareketlerinde bir gariplik yoktu"

Ağabeyi, Küçükerdoğan'ın davranışlarında herhangi bir gariplik olmadığını ifade ederek, "Kardeşimle son konuştuğumuz hareketlerinde bir gariplik yoktu. Her şey normaldi. Evine alışveriş yapmıştı. Eşiyle herhangi bir problem de yaşamamıştı. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı