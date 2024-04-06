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Ankara'da Kedi Katliamı: 6 Yavru Kedinin Cesedi Bulundu

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Ankara'da atıl haldeki bir kanepenin içinde kafaları ve patileri kesilmiş 6 yavru kedi cesedi bulundu. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, apartman önünde bulunan eskimiş kanepenin içerisinde öldürülmüş 6 kedi yavrusu buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, kafası ve patileri kesilerek öldürülen hayvanlarla ilgili inceleme başlatıldı. Katledilen yavru kedilerin henüz 3 aylık olduğu öğrenildi.

"Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız"

Olayın tanıklardan hayvansever Haydar Özkan, "Bir gönüllümüzden 6 kedinin canice katledildiğine dair ihbar geldi. Çok feci bir şekilde hem patileri hem de kafaları kesilmiş. Bir insan bunu nasıl yapabilir. Gönüllümüz kedilerin cesetlerini bir apartmanın dışında yer alan kanepenin içinde bulmuş. Hayvanları ya orada kesmişler, ya da kesip oraya attılar. Daha 3 aylık yavrulardı hepsi. Bunu yapana insan diyemeyiz. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Aileler, çocuklarını nasıl gönderecek bundan sonra oraya. Polis ekipleri inceleme başlattı. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanır. Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Bu tür vahşetlerin yaşanmaması için önleyici kanunlar olmalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara kedi Hayvan Hakları Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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