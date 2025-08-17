Ankara'da İntihar Olayı: Yayıncı Balkondan Atladı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Kick yayıncısı O.D., henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan atlayarak intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ankara'da bir kişi balkondan atlayarak intihar etti.
Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kick yayıncısı O.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atlayarak intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
