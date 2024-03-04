Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı

Ankara'da eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan zanlı, ifadesinde eşi ve oğlu tarafından sürekli darp edilip tartaklandığı için cinayetleri gerçekleştirdiğini iddia etti.

EŞİ VE OĞLUNU, EMEKLİ MAAŞINI DARP EDEREK İSTEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan M.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı M.Ç.'nin ifadesinde silahın oğlu Ö.Ç. adına bulundurma ruhsatlı olduğu, eşi ve oğlunun sürekli darp edip tartaklayarak kendisinden emekli maaşını istediklerini, olay günü de eşi ve oğlunun yine maaşını istemelerinden dolayı kavga ettiklerini, kavga sırasında sinirle odadan aldığı tabanca ve av tüfeği ile olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 1 adet bulundurma ruhsatlı 9 mm tabanca, 5 adet 9 mm kovan, 1 adet av tüfeği, 1 adet kapsül ve 1 adet kartuş ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, zanlının işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLDU?

Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Metin Çimen (77) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Sabiha Çimen (71) ve oğlu Sinan Çimen (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Çimen evinde bulundurduğu tabanca ile eşi ve çocuğuna ateş etti. Tabanca seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler anne ve oğlun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken şüpheli Metin Çimen göz altına aldı.