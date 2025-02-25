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Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi sonucu aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

EVDE 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan Ayşe Aktaş (72) ile eşi Halim Aktaş (74) ve 43 yaşındaki oğulları Hakan Aktaş'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren polis ekibi, 3 kişinin cansız bedenini buldu. Cesetler morga kaldırıldı.

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı. Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMardin Mardelli:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah Rahmet eylesin mekânları Cennet olsun inşAllah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıT Y:

Allah rahmet eylesin:(

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

doğal gaz çok tehlikeli dikkat edilmesi lazım

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