Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi sonucu aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.
EVDE 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan Ayşe Aktaş (72) ile eşi Halim Aktaş (74) ve 43 yaşındaki oğulları Hakan Aktaş'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren polis ekibi, 3 kişinin cansız bedenini buldu. Cesetler morga kaldırıldı.
DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ
Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı. Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.