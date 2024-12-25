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Ankara'da Çalınan 1500 Yıllık Heykel Ele Geçirildi

Ankara'da Çalınan 1500 Yıllık Heykel Ele Geçirildi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinden 2017 yılında çalınan 6. yüzyıldan kalma rahip heykeli, Ankara'daki bir polis kontrol noktasında bulundu. Üç kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2017 yılında çalınan 6. yüzyıldan kalma heykel, Ankara'da polis kontrol noktasında ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 22 Kasım'da polis kontrol noktasında şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. 3 kişinin bulunduğu araçta 6. yüzyıldan kalma rahip heykeli bulundu. Bin 500 yıllık heykelin 7 yıl önce Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Yalvaç Müze Müdürlüğü'nün bahçesinden çalındığı ortaya çıktı. Heykele güvenlik ekiplerince el konulurken, araçta bulunan şüpheliler M.K. (45), H.K. (46) ve M.K. (48) gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlikteki ifadesinde iddiaları reddeden şüpheli M.K., "Aynı işi yapmam sebebiyle yaklaşık bir yıldır tanıdığım Nuh isimli arkadaşım, oğluma düğün hediyesi olabileceğini düşünerek bana kendisinde bulunan heykeli almamı söyledi. Karşılığında herhangi bir ücret talep etmedi. Heykeli satabilirsem satmamı, satamazsam müzeye teslim etmemi söyledi. Ben de teklifini kabul ettim. Ardından internette arattığımda bana verdiği heykelin bin 500 yıllık papaz heykeli olduğunu ve çalındığını, yani tarihi eser olduğunu öğrendim. Define işiyle uğraşan birkaç arkadaşa satıp satamayacağımı sordum ancak satamayacağımı beyan ettiler. Ben de akabinde Ankara Müzesi'ne teslim etmeye karar verdim. Zaten Ankara'ya geldiğimizde de yakalandık" dedi.

"Bana 5 bin lira ücret teklif etti, ben de kabul ettim"

Şüpheli H.K. ise sanık M.K.'nın kendisini aradığını belirterek, "Ankara'da ismini söylemediği bir müzeye malzeme taşınması karşılığı bana 5 bin lira ücret teklif etti. Ben de kabul ettim. Taşınacak malzemenin ne olduğunu sormadım. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bilseydim taşımazdım, pişmanım" diye konuştu.

Diğer şüpheli M.K., olay günü H.K.'nın kendisini çağırdığını söyleyerek, "Gittiğimde yanında daha önceden tanımadığım M.K. isimli arkadaşı da vardı. Bana tarihi eser olan bir taşı müzeye birlikte taşımayı teklif ettiler. Karşılığında Ankara Müze Müdürlüğü ne kadar para verirse kabul edeceğimi beyan ettim. Onun dışında herhangi bir para talep etmedim. Tarihi eserin gerekli izinlerinin olup olmadığını sordum ancak Konya'da bir arkadaşından geldiğini, Ankara'da bir müzeye teslim etmek istediklerini beyan ettiler. Zaten tarihi eser olan taşı satacak olsak Ankara'ya gelmezdik. Ben tarihi eser kaçakçılığı yapmadım. Böyle bir niyetim olsaydı taşı Ankara Müzesi'ne getirmeye kalkışmazdım" ifadelerini kullandı.

Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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