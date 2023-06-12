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Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek, ağaca asılmış halde hayvan severler tarafından bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken, 3'ünün ise telef olduğu tespit edildi.

Ankara Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu.

14 KÖPEK CANLI KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.

Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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