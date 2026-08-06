Edirne'de anız yangını kontrol altına alındı

Edirne'de rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 2 köy merasına kadar ulaşan anız yangını, ekipler ile köylülerin yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında meyve ağaçları ve saman balyaları zarar görürken, alevlerin ayçiçeği tarlalarına sıçraması son anda önlendi.

Yangın, Kuzucu köyündeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki meyve ağaçlarına ve Şerbettar köyü merasına kadar ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden gelen vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Yangında bazı meyve ağaçları ile saman balyaları zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin geniş ayçiçeği ekili alanlara ulaşması engellendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yoldan geçen sürücülerin sigara izmaritlerini yol kenarına atmaması ve yangınlara karşı daha dikkatli davranması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı