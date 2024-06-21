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Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

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Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine sıçradı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Ölen vatandaşların yanı sıra bölgeden gelen görüntülerde yüzlerce hayvanın alevlerin arasında can verdiği ve acı acı inlediği görüldü. Sosyal medyada hayvanseverler ve veterinerler bölgeye çağırılarak yaralı hayvanların tedavisine yardımcı olunması istendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını kontrol altına alındıktan sonra bölgeden gelen son görüntüler yürek dağladı.

ACI ACI İNLEYEREK CAN ÇEKİŞTİLER

Hayatını kaybeden vatandaşların acısı henüz çok tazeyken bölgeden gelen yeni görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Görüntülerde yüzlerce hayvanın alevlerin arasında kalarak can verdiği, hayatta kalmayı başaranların ise son nefeslerini vermek üzere acıyla can çekiştiği görüldü.

Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

O ANLARI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE KAYDA ALDI

Kaçacak yerleri olmayan ve her yanı ateş çemberiyle sarılı olan talihsiz hayvanların yanarak can verdiği görüldü. Aralarında çok sayıda yavrunun da olduğu hayvanların çaresizce inlemeleri o anları kayda alan kişiyi gözyaşlarına boğdu.

Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

HAYVANSEVERLER BÖLGEYE DAVET EDİLDİ

Hala nefes alabilen hayvanların ise ağır yaralandığı ve uzuvlarının kalıcı hasar aldığı dikkatlerden kaçmadı. İzleyenlerin tüylerini ürperten o manzaraların ardından sosyal medyada hayvanseverler bölgeye çağırıldı ve veteriner desteğine ihtiyaç olduğu belirtildi. Öte yandan yaralı olarak kurtulan hayvanların tedavisinin yapılabilmesi için imkanı olan kişilerin nakil konusunda destek vermesi istendi.

Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Diyarbakır Mardin Hayvan Hakları Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (26)

şahabettin Ayyıldız:

Bilinçsizlik ve aç gözlülüğün sonu

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M Ali Çelik:

Bu zamanda insan olmak çok zor!

yanıt69
yanıt0
Özgür Sevindik:

Hayvanlara çok yazık canlı olsalarda iç organları bitmiştir en azından kesilip acılarına son vermek gerek

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6
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Emir Emir:

TARLASINDAKİ BİTKİSEL ATIKLARI YAKARAK YANGINI BAŞLATAN KİŞİDEN MADDİ KAYIPLARI TAHSİL EDERSENİZ BİRDAHA BUNU YAPMAZLAR.MADDİ KAYIPLARI DEVLET DEĞİL BUNA SEBEP OLAN KİŞİ ÖDESİN.YETER BU SÖMÜRÜ DÜZENİ DEĞİŞMELİ.SUÇ CEZASIZ KALMAMALI.

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Onemli Degil:

Kuzey America nin Sigorta Systeminin Getirilmesi Lazim..Siyasi Partizanlarin Yapmadiklari Yaptirimlari Sigorta Sirketleri Yaptirir..

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yanıt1
Cesur:

Kesinlikle katılıyorum. İnsan oğlunun aç gözlülügünün sonucu.Yangın böyle büyümezseydi dahi o kadar canlı içinde barındırıyor.Anız yangınlarının çoğunu tarla sahipleri bilerek yakıyor malesef.Cezalar caydırıcı olmadığı sürece bunların sonu gelmez.

yanıt8
yanıt1
Üveys Uyanık:

Allah sabır versin

73
1
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Onemli Degil:

Allah Yarattigi Her Canliya Yardim Etsin

44
1
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Yıldırım YILDIZ:

Allah hiç bir canlının başına vermesin inşallah .

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0
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Ahmet Aydın null:

wah wah wah yazık olmuş Allah yardım etsin inşallah

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1
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