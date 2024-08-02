Üye Girişi
Haberler

Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Louisiana'da geçen hafta belediye başkanlığından istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama, yerel şerif ofisinden gelen şikayet üzerine gerçekleşti. Roberts, 75.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Avukatı, müvekkilinin masum olduğunu belirtti. Polis, Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen iki çocukla görüştüğünü açıkladı.

Geçen hafta DeRidder Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı. Louisiana Eyalet Polisi Özel Mağdurlar Birimi, Roberts'ı üçüncü derece cinsel taciz suçundan tutuklandı. Bu tutuklama, Beauregard İlçe Şerif Ofisi'nden gelen bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gerçekleşti.

Polis sözcüsü, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve başka bir çocuğun, Roberts'ın çocukla cinsel ilişkiye girdiğini doğruladığını belirtti. Roberts, 75.000 dolar kefaletle kısa süre içinde serbest bırakıldı.

Roberts'ın avukatı, müvekkilinin masum olduğunu ve henüz herhangi bir suçla itham edilmediğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Avukat, kamuoyundan masumiyet karinesine saygı göstermesini istedi.

Bu olay, DeRidder'ın yerel yönetiminde karışık bir dönemin ardından geldi. Roberts, 26 Temmuz'da iki haftalık bir ayrılık ilan etmiş, ancak ertesi gün beklenmedik şekilde istifa etmişti. Polis, biri mağdur olan iki çocukla görüşmeler yaptı ve her ikisi de Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı

Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Belediye Başkanlığı Louisiana Çocuk Masum Hukuk Gündem 3.Sayfa Dünya Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Bakmadan Geçme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı farz mı?
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500

Yorumlar (1)

Yasin ATEŞ:

şanslı çocuklar

13
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title