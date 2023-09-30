Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Otobüsün devrildiği feci kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 35 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerinden ilk kareler: