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Amasya'da İnşaattan Kötü Kokular Yayılması Üzerine Bulunan Ceset

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Amasya'da bir inşaattan kötü kokular yayılması üzerine arama yapan işçiler, havalandırma boşluğunda bir erkek cesedi buldu. Bir haftadır aynı yerde olduğu değerlendirilen ceset, oksijen maskesi takan ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Amasya'da bir inşaattan kötü kokular yayılması üzerine arama yapan işçiler, havalandırma boşluğunda bir erkek cesedi buldu. Bir haftadır aynı yerde olduğu değerlendirilen ceset, oksijen maskesi takan ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'nde bir inşatta ceset olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Havalandırma boşluğunda sıkışmış şekilde bulunan cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu. Duvarın kırılarak ulaşılmasının ardından oksijen maskesi takan ekiplerin çabalarıyla çıkartılan 30'lu yaşlardaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bir hafta önce mahallede kaybolan Ömer Furkan Aydın'ın (35) yakınları da olay yerine geldi.

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, cesedin işçiler tarafından fark edildiğini söyledi. Tanınmayacak haldeki cesedin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

amasya 3.Sayfa Güncel Haberler

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