Amasya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 17.43'te gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Amasya Valisi, herhangi bir can kaybı veya yıkım olmadığını duyurdu.
Amasya'da deprem anı kamerada
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntı büyük korkuya neden oldu.
Saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler saha çalışmalarına başladı. Amasya Valisi Önder Bakan, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığını açıkladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan sarsıntı büyük korkuya neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa