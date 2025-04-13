Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Amasya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 17.43'te gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Amasya Valisi, herhangi bir can kaybı veya yıkım olmadığını duyurdu.

Amasya'da deprem anı kamerada

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntı büyük korkuya neden oldu.

Saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler saha çalışmalarına başladı. Amasya Valisi Önder Bakan, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığını açıkladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan sarsıntı büyük korkuya neden oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.