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Kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü elindeki içkiyi bırakmadı

Kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü elindeki içkiyi bırakmadı
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Aksaray'da sigortası bulunmayan araçla alkollü olarak trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü, kaza yapıp polise yakalandı. Elindeki içkiyi bırakmayan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı.

Aksaray'da sigortasız araçla alkollü olarak trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü, trafik kurallarını adeta alt üst etti. Kaza yapıp polise yakalanınca elindeki içkiyi bırakmayan sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

İÇKİ ŞİŞESİNİ BIRAKMADI

Olay, gece yarısı Aksaray - Adana kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda kaza ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, kaza yapan aracı yanında bir şahısla birlikte buldu. Elinde içki şişesiyle duran C.D. isimli şahsı sorgulayan ekipler güvenlik ve PTS kameralarından yaptığı incelemede aracın sürücüsü olduğunu belirledi. Sürücünün tek taraflı kaza yaptığını tespit eden ekipler sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Israrla sürücü olmadığını dile getiren ve cezadan kurtulmaya çalışan alkollü sürücü, elindeki içki şişesiyle birlikte polis ekiplerine güçlük çıkarttı. Araç plakasından yapılan sorgulamada aracın sigortasız olduğu belirlenirken, C.D. isimli alkollü sürücünün yapılan sorgulamasında ise ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü elindeki içkiyi bırakmadı

"EVE BIRAKIN BENİ"

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü adeta kusur üzerine kusur işlerken, polis ekiplerine verdiği cevaplar ve elindeki içki şişesini bırakmaması da polisin alkollü sürücüyle imtihanına damgasını vurdu. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen sürücü, "Sürücü ben değilim, babam geliyor. Bir şey olmadı, bir şeye çarpmadım, boş verin eve bırakın beni abi" şeklinde cevap verdi.

SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM

Olay yerine gelen ambulansı görünce "Bir de onu çıkartma, kimliğim yok" diyerek tepki gösteren sürücü, gözaltına alındığı sırada elindeki içki şişesini bırakmamak için direndi. "Bırakmam onu" diyen sürücü polis ekiplerine de bağırarak talimatlar yağdırırken, polis memurlarının uzun uğraşları sonucu ikna edilerek polis aracına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, sigortasız araç kullanmaktan 690 lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 106 lira ceza kesildi. Araç ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. İfadesi alınan sürücüyle ilgili de adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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