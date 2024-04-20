Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı, 16 yaşındaki genç yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı otomobille park halindeki motosiklete çarparak üzerinde oturan 16 yaşındaki gencin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü 2,95 promil alkollü çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından alkollü sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametine seyir halindeki Recep Kahraman'ın kullandığı 07 LHF 86 plakalı TOFAŞ marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işyerinin önünde park halinde bulunan ve sürücüsü Ramazan Aydın'ın üzerinde bulunduğu 07 LOR 44 plakalı motorlu bisiklete ve park halindeki 34 FSH 470 plakalı kamyonete çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motorlu bisikletin üzerinde oturan Ramazan Aydın yaralandı. Aydın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2.95 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA