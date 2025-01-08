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Aldatıldığını öğrenen adam kız arkadaşını suçüstü yakaladı! Kızın rahat tavrı şok etti

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Bir adam, kız arkadaşının ev arkadaşı tarafından aldatıldığına dair bir ihbar aldı. Hemen harekete geçen adam, durumu kameraya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video, kız arkadaşının başka bir erkekle yatakta yakalandığı anları içeriyordu. Ancak asıl şaşırtıcı olan, çiftin bu duruma tepkisiz kalması oldu. Videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra büyük bir tartışma başladı ve kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Aldatıldığından şüphelenen bir adam, kız arkadaşının ev arkadaşından gelen ihbar üzerine yaptığı baskını kameraya kaydetti. İhanetin ortaya çıktığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olayın Gelişimi:

Ev arkadaşından gelen mesajla harekete geçen adam, kız arkadaşının gece eğlencesi sonrası eve başka bir erkek getirdiğini öğrendi. Bunun üzerine hemen harekete geçen adam, yaşananları kaydetmek için cep telefonunun kamerasını açtı.

Görüntülerde, öfkeli adam apartman merdivenlerini çıkarken "Ev arkadaşı beni aradı ve durumu anlattı. Şimdi ikisini de suçüstü yakalayacağım" diye konuşuyor.

Şok Eden Anlar:

Yatak odasına giren adam, tahmin ettiği gibi kız arkadaşını başka bir erkekle yatakta buluyor. Ancak asıl şaşırtıcı olan, çiftin tepkisizliği oluyor. Ne kız arkadaşı ne de yataktaki adam durumdan rahatsız görünüyor. Kadın sadece ellerini yüzüne kapatırken, yabancı adam ise umursamaz bir tavırla yatmaya devam ediyor.

Tepki Çeken Diyalog:

Öfkeli adam yataktaki erkeğe "Onun erkek arkadaşı olduğunu biliyor muydun?" diye soruyor. Ancak adam, kolu hala kadının etrafındayken bu soruyu geçiştiriyor.

Sosyal Medyada Olay Oldu:

Üç gün önce World Star Hip Hop platformunda paylaşılan video, kısa sürede iki milyon izlenmeye ulaştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

İzleyenler özellikle çiftin tepkisiz ve umursamaz tavrına tepki gösterirken, bazı kullanıcılar videonun gerçekliğini sorguladı.

Aldatıldığını öğrenen adam kız arkadaşını suçüstü yakaladı! Kızın rahat tavrı şok etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Bizde böyle videoyla falan ugrasilmiyor , dogrudan kafasina sikiliyor ,, video tabiki cok daha medenice

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yurdışında böyle şeyler normal orda namus için adam öldürme yok boşanıyolar okadar ondan rahatlar Türkiye'de olsa mermiyi yerlerdi en güzeli boşamak kimse için hapse girmeye değmez

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

domuz yeyişnce kıskançlık bu kadarcık oluyormuş

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Haber YorumlarıPerwer:

Hep söylüyorum, bu ve buna benzer sözde haber diye buralara taşınan videoların tamamı kurgu olup sosyal medya için önceden planlanan şeylerdir. Maalesef bazıları haber gerçek diye yutuyor.

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