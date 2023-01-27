Alanya'da ciğerlerimiz yanıyor! Ekipler 4 ayrı noktada başlayan yangına müdahale ediyor 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde dört ayrı noktada orman yangını başladı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bu gece yarısından itibaren bölgede yağmurun etkili olacağı belirtildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde dört ayrı noktada kısa aralıklarla yangın çıktı. Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak'ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor. GECE YARISINDAN İTİBAREN YANGIN BEKLENİYOR Bölgenin sarp yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emişbeleni İtfaiye Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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