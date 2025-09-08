Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki S.K.'nın yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün yerini tespit eden ekipler, S.K.'yı Demirtaş Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

