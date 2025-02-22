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Alanya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Satılan İki Zincir Market Mühürlendi

Alanya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Satılan İki Zincir Market Mühürlendi
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi silinmiş ve geçmiş gıda ürünleri satan iki zincir market şubesi tespit edildi. İşletmelere encümen kararıyla üç gün süreyle mühür vuruldu ve cezai işlem uygulandı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm işletmelerde denetimlere devam edeceklerini belirtti. Denetimlerin sıklıkla ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde aralarında bebek maması, çocuk sütü, tavuk, hazır köftenin bulunduğu pek çok

son kullanma tarihi silinmiş ve geçmiş gıda ürünü sattığı tespit edilen iki zincir market şubesi, encümen kararıyla üç gün süreyle mühürlendi. Söz konusu işletmelere cezai işlem uygulandı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm market, restoran, kafe, kasap, fırın ve pastane gibi işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyor.

Denetimler sırasında Güllerpınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler sattığı tespit edilirken, yine Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerinde bulunan bir başka zincir market şubesinin, son kullanma tarihi geçmiş ve silinmiş ürünler sattığı tespit edildi.

Tutanak tutulan işletmeler, Alanya Belediyesi Encümeni'ne sevk edildi. Encümen kararı ile harekete geçen ekipler, iki zincir market şubesine cezai işlem uyguladı ve mühürleyerek üç gün süreyle ticari faaliyeti durdurdu.

Alanya Belediyesi tarafından denetimlerin sıklıkla ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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