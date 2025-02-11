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Alanya'da Park Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı

Alanya'da Park Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki Tofaş otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına araç sahibi ilk müdahale ile söndürerek; can kaybı ve yaralanma yaşanmadan otomobil hurdaya döndü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde alev alan Tofaş otomobil hurdaya döndü.

Olay, gece saatlerinde Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerindeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki Adnan Menderes Aşık'a ait 07 NN 402 plakalı Tofaş marka otomobil, bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Yangına, araç sahibi ailesiyle birlikte ilk müdahaleyi yaparak alevleri söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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