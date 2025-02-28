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Alanya'da 2024 Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

Alanya'da 2024 Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti
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Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 2024 yılı genel asayiş değerlendirme toplantısında yapılan suç önleyici çalışmalar ve yol uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Alanya'da suç oranlarında önemli azalmalar gözlemlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2024 yılı genel asayiş değerlendirme toplantısı Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından Alanya Öğretmen evinde gerçekleştirildi. 2024 yılında yol uygulamalarında toplam 303 milyon 730 bin 181 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bakan Yerlikaya'nın suç ve suç önleyici çalışmalarla ilgili izlediği yol tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da meyvelerini verdi. Bu anlamda Alanya'da suç oranlarında önemli ölçüde azalışlar meydana gelirken, güvenlik güçleri de suçu aydınlatma oranlarında üstün başarı gösterdi. Alanya'nın 2024 yılındaki asayiş durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkemezer, geçen yıl vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 113 bin 779 çağrı yapıldığını ve 2023 yılına kıyasla çağrı sayılarında yüzde -0,69 azalma meydana geldiğini açıkladı.

"Yol uygulamalarında 902 bin 994 şahıs sorgulandı"

Alanya'da emniyet ve jandarmanın yol uygulamaları hakkında da açıklama yapan Ürkmezer, "Alanya'da 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma bölgelerinde yapılan yol uygulamalarında 509 bin 839 araç, 902 bin 994 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda 84 bin 696 araç,41 bin 31 şahıs olmak üzere toplam 303 milyon 730 bin 181 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 2024 yılında Alanya'da 37 bin 694 sürücü ve 73 bin 427 plakaya toplamda 409 milyon 969 bin 989 TL cezai işlem uygulandı.

"Olaylarda yüzde 17,1 azalma meydana geldi"

Alanya'da 1 0cak-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki olay sayılarına da değinen Fatih Ürkmezer, "Emniyet bölgesinde 7 bin 559 olay meydana gelirken, yüzde 22,9 azalma yaşandı. Jandarma bölgesinde ise 6 bin 368 olay meydana gelirken, yüzde 8,9 azalma oldu. 2024 yılında Alanya'da emniyet ve jandarma bölgelerinde asayiş, terör, güvenlik, kaçakçılık, trafik gibi olaylardan toplam 13 bin 927 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 2023 yılına göre yüzde 17,1 azalma meydana geldi" diye konuştu. Alanya Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Sahil Güvenlik Komutanı Erdinç Karadeniz ve çok sayıda basın kuruluşlarının çalışanları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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