Define kazısı sırasında yakalanan kişilerden birinin profesör çıkması, herkesi hayretler içinde bıraktı

Bolvadin'de 10 Mart'ta Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki eski mezarlıkta gece geç saatlerde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri, birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştü.

KAZMA VE KÜREKLERLE YAKALANDILAR

Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define arama makinesi, kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

POLİS, EVLERİNDE GÖZALTINA ALDI

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Üniversite kaynaklarından alınan bilgide ise olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiği andan itibaren Güllü hakkında idari soruşturma açılacağı bildirildi.

DEFİNECİ PROFESÖRÜN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı.

"KONUMU BEN BULDUM"

Prof. Dr. Güllü'nün ifadesinde şunlar yer aldı: "Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı."

"YAPTIK BİR CAHİLLİK, PİŞMANIM"

Kazdıkları alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Güllü, diğer üç kişinin onun belirlediği yeri kazmaya başladıklarını söyledi.

Güllü, "Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Polis otomobilini görünce kaçmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık" diye konuştu.