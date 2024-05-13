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Aksaray'da Tartıştığı Eşi Evden Kaçan Koca Kayınpederi Tarafından Öldürüldü

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Aksaray'da bir koca, tartıştığı eşini almak için kayınpederinin evine gittiğinde vurularak öldürüldü. Olayın ardından kayınpederi gözaltına alındı.

Aksaray'da tartıştığı eşi evi terk eden koca, eşini almak için gittiği evde kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. (31) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip, babası A.T.'nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için bugün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.'nin (55) Sultanhanı ilçesindeki evine gitti. Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı. 3 mermi isabet eden Akif Bozdemir kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı genci ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınpederi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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