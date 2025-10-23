Haberler

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti.

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Bozcamahmut istikametine seyreden Azmi Çıracı idaresindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyona çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Kamyon sürücüsü ne yapsın? Araba süreceğine telefona bakarsa, olacağı bu. Gayet normal.

