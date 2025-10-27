Haberler

Kapısı açık aracın içine bakan hemen telefona sarıldı! Gerçek bambaşka çıktı

Aksaray'da yol ortasında çalışır vaziyette ve şoför kapısı açık olan aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan şahıs ekipleri alarma geçirdi.

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yol ortasında, çalışır halde ve şoför kapısı açık bir araç gören diğer sürücüler durumu merak ederek kontrol etti.

GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Araçta, arka koltukta hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİLER RAHAT BİR NEFES ALDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce polisin müdahalesini bekledi. Hareketsiz olan şahıs, polis memurları tarafından uyandırıldı ve güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Olayı gören çevredekiler ise rahat bir nefes aldı.

ARAÇ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Alkollü olma ihtimali değerlendirilen Ali Ö. isimli genç nedeniyle araç, olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

