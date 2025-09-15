Aksaray'da Alkollü Araç Kullanan Sürücüden Polis Memurlarına Beddua

Aksaray'da cezaevinden izinli çıkıp alkol aldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte aracıyla trafiğe çıkan sürücü, ikinci kez alkollü halde yakalandığı polis memurlarına önce yalvardı, sonra da beddua yağdırdı.

Olay, Tacin Mahallesi 100. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde rutin trafik denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Yeşilova istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADN 999 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Şerafettin B. (41) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, alkollü olabileceği ihtimali üzerine sürücüye alkol kontrolü yapmak istedi. Polis memurunun alkol metreyi uzatmasıyla birlikte alkollü olduğunu itiraf eden sürücü, alkol metreye üflemek istemeyip polis memuruna uzun süre dil döktü. Cezaevinden izinli çıktığını ve iki duble içtiğini ifade eden sürücü, "Cezaevinden izinli çıktım, çoluğum çocuğum var. İki duble içtim. Komiserim ne olur cezaevinden izinli çıktım ve iki duble içtim. Yalvarıyorum komiserim. Çoluğum çocuğum var, Allah'ınızı severseniz ne olur şu çocukların yüzü suyu hürmetine. Yemin ederim çocuk hasta diye çıktım. Sizin de çocuğunuz var. Komiserim Yeşilova'dan buraya kadar geldim. Şimdi üfledim iyi oldu mu komiserim? Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Biraz idare edin. Devlet memurusunuz, bizim sayemizde" dedi.

"Bizim bedduamız sizi ondurur mu?"

Alkol metreye üflemeyip dakikalarca polis memurlarına dil döken sürücü, alkol metreye üflemekten kurtulamadı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis memurlarının cezai işlem için polis otosu başına aldığı Şerafettin B., "Allah inşallah sizin de başınıza verir. Başka bir şey demiyorum. İnşallah Cenab-ı Allah ondurur sizi. Yani kar mı ettiniz? Bizim bedduamız sizi ondurur mu? İnşallah onmazsınız" diyerek beddualar yağdırdı.

Önce "hastane" dedi, "düğün" deyip ailesine kızdı

Cezai işlemlerin ardından ailesine dönen sürücü, kendi sözleriyle hastane bahanesini çürütüp, "Dedim ki size bu düğünü bana denk getirmeyin" dedi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren Şerafettin B.'nin ikinci kez alkollü yakalandığı tespit edilirken, ehliyetine 2 yıl boyunca el kondu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 lira para cezası kesilerek, araç yanında bulunan eşine teslim edildi. Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY