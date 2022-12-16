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Akli dengesi yerinde olmayan kadın yaşadığı binaya 3 farklı bomba yerleştirdi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, yaşadığı binanın 3 farklı noktasına el yapımı patlayıcı yerleştirdi. PAMİT ekipleri tarafından bombalar imha edilirken, kadın gözaltına alındı.

Antalya'da 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP'yi gören K.U., ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

3 FARKLI PATLAYICIYI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü.

Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu

Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Alanya 3. Sayfa Güncel Haberler

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