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AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı araç ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı makam aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı makam aracı ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı araç ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Ormanköy Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı Audi marka otomobil, H.B. idaresindeki 34 DTP 952 plakalı Dacia marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, Milletvekili İnci, diğer sürücü H.B. ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı araç ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı araç ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milletvekili Ali İnci Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Bozkurt:

Arabaya geçmiş olsun perte çıkmış

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SkyMan:

Yazık olmuş arabaya.

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FATİH ARSLAN:

Umarım karşı tarafta bir yaralı yoktur.

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Yiğido:

Arabaya yazık olmuş

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