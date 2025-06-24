Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili başkan tutuklandı

Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili başkan tutuklandı
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Bartın'da kendisine beyzbol sopasıyla saldıran komşusunu silahla vurarak ağır yaralayan AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Komşusunun eşinden boşandığı, gerekçe olarak da Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

Bartın'da Tuna Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam dehşet dolu dakikalar yaşandı. AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu (40), evine gireceği esnada kendisini takip eden komşusu İsmail Ö. (35) tarafından beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Beyzbol sopasıyla başından yaralanan Kızılayoğlu, aracındaki silahla komşusuna ateş ederek ağır yaraladı.

KIZILAYOĞLU TUTUKLANDI

Olay sonrası sağlık müdahalesinin ardından gözaltına alınan Kızılayoğlu, ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Kızılayoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI

Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi. İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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