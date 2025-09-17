Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı

Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül'de meydana gelen kazada, doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

EŞİ VE ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ve 3 yaşındaki oğulları Alperen yaşamını yitirdi. Araçtan çıkmayı başaran Serdar Kıyak ise yaralı olarak kurtuldu.

"BENİ TEHDİT EDİYOR" MESAJI

Soruşturma kapsamında incelenen cep telefonu kayıtlarında, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

DOKTOR BABA TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan Serdar Kıyak, çıkarıldığı mahkemece "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlamalarıyla tutuklandı.

TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEKTEN SUÇLANIYOR

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 'Otomobil Kızılırmak'a uçtu: Anne ile oğlu öldü, baba yaralı' başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 12 Eylül 2025 günü saat 16.50 sıralarında S.K.'nin (32), sevk ve idaresindeki otomobil cinsi araçla Bafra Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde, Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın Kızılırmak Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan sürücü S.K.'nin eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve müşterek çocukları Poyraz'ın hayatlarını kaybettikleri, sürücü S.K.'nin hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan adli soruşturma kapsamında; şüpheli sürücü S.K. hakkında 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir" denildi.

CENAZEDE ACI FERYAT

Hayatını kaybeden anne ve oğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi. Törende, yaralı kurtulan baba Serdar Kıyak'ın bebeğinin battaniyesine sarılarak "Oğlum" diye feryat ettiği, fenalaşınca sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kaydedildi.