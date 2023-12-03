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Ağır hasarlı binadan söktüğü kapı ile 4. kattan aşağı düştü

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bir binada söktüğü kapı ile aşağı düşen bir kişi ağır yaralandı. Olayda polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Ağır hasarlı binadan söktüğü kapı ile 4. kattan aşığı düştü

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada söktüğü kapı ile aşağı düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, 15.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Buhara caddesi üzeri Eczacılar Sitesi mevkiinde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası boşaltılan 4 katlı bir binanın son katında ahşap bir dolabı aşağı indirmeye çalışan 60 yaşlarındaki İ.C. söktüğü kapı ile birlikte aşağı düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı olayda, yaralanan İ.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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