ESC2026 İstanbul'da: Deprem Bilimi Zirvesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40'ıncı Genel Kurulu (ESC2026) öncesinde Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem biliminin dünyadaki en önemli buluşmalarından biri kabul edilen Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40'ıncı Genel Kurulu (ESC2026) öncesinde Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirdi. 6-11 Eylül tarihlerinde İstanbul'da AFAD yürütücülüğünde düzenlenecek olan genel kurul öncesinde, organizasyonun kamuoyuna duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ESC2026, 60'tan fazla ülkeden yüzlerce bilim insanını, mühendisi, kamu yöneticisini, karar vericiyi ve sektör temsilcisini İstanbul'da bir araya getirecek. Toplantıda, organizasyonun uluslararası niteliği, Türkiye'nin deprem bilimi alanındaki birikimi ile kamu, akademi ve özel sektör iş birliğinin önemi paylaşıldı.

"Misyonumuz Avrupa ölçeğinde bilimsel iş birliğini genişletip sismoloji bilimi alanında katkı vermektir"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, ESC'nin 40'ıncı Genel Kurulu'nun 06-11 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceklerini kaydetti. Akgün, "Bu etkinlik, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından sismoloji ve deprem araştırmaları konularındaki en son gelişmeleri paylaşmak için uzmanları ve araştırmacıları bir araya getirecektir. AFAD bu önemli etkinliğin gerçekleşmesinde gerek ESC Türkiye Temsilcisi gerekse de etkinliğin organizasyon komitesinde yer alması açılarından önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun en önemli misyonu sismoloji ve deprem konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek, Avrupa ölçeğinde bilimsel iş birliğini genişletip geliştirmek ve genç bilim insanlarını yetiştirerek, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin bilim camiasına sismoloji bilimi alanında katkı vermektir. 24-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında yine İstanbul'da Türkiye Deprem Vakfı ve AFAD iş birliğinde Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 34'üncü Genel Kurulu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. 12 yıl sonra yine bir ESC etkinliğinin ülkemizde gerçekleşiyor olması büyük önem taşıyor. Sismoloji ve deprem mühendisliği konularında 800'den fazla araştırmacının katılacağı toplantı kapsamında çağrılı konuşmalar, sözlü sunumlar ve poster sunumların yer aldığı oturumlar gerçekleşecek olup başta AFAD olmak üzere İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, DASK ve konuyla ilgili özel sektör ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini sergi alanında katılımcılarla paylaşacaklardır. Etkinlik kapsamında AFAD Başkanlığının faaliyetlerinin ele alınacağı özel bir oturum da Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"Türkiye akademik bir konu olarak ele aldığımız bir ülke değil"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Ayşegül Aslan ise yaklaşık 80 yıldır düzenlenmekte olan Avrupa sistemi komisyonunun 40. Genel Kuruluna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "ESC 2026, 6-11 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bilim insanını, araştırmacıyı, mühendisi, kamu kurumlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan bu büyük toplantıda deprem bilimi, sismik tehlike ve risk, yer hareketleri, sismik izleme, deprem mühendisliği, yapısal maliyetler, afetlere karşı dirençli toplumlar gibi çok geniş bir yelpazedeki çalışmalar ele alınacak. Bu toplantının Türkiye'de düzenlenmesi bizim için ayrıca çok anlamlı. Çünkü Türkiye, aktif faylar ve yüksek deprem tehlikesi nedeniyle deprem araştırmalarını yalnızca akademik bir konu olarak ele aldığımız bir ülke değil; toplumumuzun geleceği açısından hayati bir konu olduğu ülkelerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"150 yılı aşan gözlem geleneğimizle sadece deprem değil diğer alanlarda da çalışmalarımız sürüyor"

Genç Sismologların Eğitim Kursu geleneğinin 1990'lı yıllara uzandığını kaydeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Gülüm Tanırcan, "Uzun yıllardır Avrupa'nın farklı ülkelerinde genç sismologların yetişmesine katkı sağlıyor. 2026 yılında da bu köklü eğitim programına ESC öncesinde Kandilli Rasathanesinde bizler ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz, hepimizin malumu olduğu üzere Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin deprem bilim alanında en köklü araştırma kurumlarından bir tanesi. 150 yılı aşan gözlem ve araştırma geleneğimizle bugün sadece deprem değil; aynı zamanda jeodezi, jeofizik, astronomi ve meteoroloji alanlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan genç sismologları Türkiye'nin deprem konusunda en önemli araştırma merkezlerinden birinde ağırlamak bizim için ayrıca anlamlı" şeklinde konuştu.

"ESC 2026 sektör temsilcilerini ve karar vericileri İstanbul'da bir araya getirecek"

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Mustafa Kerem Koçkar ise Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği'nin ülke çapında deprem zararlarının azaltılması amacıyla faaliyette bulunan meslek insanlarını bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlar Kurulu kararıyla 'Türkiye' ibaresini kullanmaya yetkilendirilmiş sivil toplum örgütüdür. Mühendisleri, temel bilimcileri, mimarları, plancıları, iktisatçıları, sosyal bilim uzmanlarını bünyesinde toplamaktadır. Halen 11'i kurumsal üye olmak üzere 318 tane üyesi bulunmaktadır. Ayrıca dernek, Türkiye'yi Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliğinde (IAEE) de aktif üye olarak temsil etmektedir. Farklı alanlardan uzmanları bir araya getiren Deprem Mühendisliği Derneği; deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve bilimsel eğitim programları düzenlemektedir. ESC 2026; dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, mühendisleri, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve karar vericileri İstanbul'da bir araya getirecektir."

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı