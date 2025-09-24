Haberler

AFAD, Deprem Çalışma Grubu'na Yeni Üye Ekletti

AFAD, Deprem Çalışma Grubu'na Yeni Üye Ekletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem farkındalığını artırmak amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı Deprem Çalışma Grubu'na dahil etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Deprem Çalışma Grubu'na Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı dahil etti.

Deprem konusunda politika önerileri geliştirmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve meydana gelen sarsıntılara ilişkin resmi verileri hızlı bir şekilde paylaşmak için çalışmalarını sürdüren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Çalışma Grubu'na yeni bir isim kattı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, alınan karar doğrultusunda komisyon üyesi olarak görevlendirildi.

Üniversite ve kurumlarla iş birliği

Uzman akademisyenlerin yer aldığı grup, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde toplumsal farkındalığı artırmayı ve bilimsel çalışmaları politika süreçlerine entegre etmeyi amaçlıyor.

Yeni görevin önemi

Prof. Dr. Türkdoğan'ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak. Yetkililer, akademisyenin deneyiminin deprem bilincinin artırılmasında önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Gündem yaratan Tamer Karadağlı iddiası: Şikayet etti, sanatçı hocaların derslerine son verildi

Hacettepe'de deprem! İddiaların hedefinde Tamer Karadağlı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.