Haberler

Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni Haber Videosunu İzle
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu hazırladı. Ailenin kaldığı otel odasında ilaçlama kaynaklı fosfin gazı tespit edildiği belirtilirken, otopsi raporunda, "Böcek ailesinin hayatını kaybetme nedeni böcek ilacı zehirlenmesi." denildi.

  • Böcek ailesinin ölüm nedeni fosfin gazı zehirlenmesidir.
  • Ailenin kanında ve yedikleri yemeklerde zehir bulunmamıştır.
  • Otel odasından alınan örneklerde fosfin maddesi tespit edilmiştir.

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ailenin ölüm sebebinin 'zehirlenme' olduğu belirtildi.

AİLENİN HAYATINI KAYBETME NEDENİ "BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ"

Almanya'dan tatil için 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet (38) ve Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet (6)ve Masal'ın (3) zehirlenerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, ailenin kesin ölüm nedenini açıkladı. Otopsi raporuna göre, ailenin böcek ilacı zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.

Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

"BÖCEK AİLESİNİN KANINDA VE YEDİĞİ YEMEKLERDE ZEHİR YOK"

Öte yandan dün hazırlanan raporda, ailenin yedikleri yemekte zehir bulunmadığı belirtildi. Böcek ailesinin kanlarında da zehir bulunmadı. Otel odasından alınan örneklerde ise fosfin maddesi tespit edildi.

"AİLENİN FOSFİN GAZINDAN ÖLDÜĞÜNE DAİR GÜÇLÜ BULGULAR VAR"

Raporda, 4 kişilik ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildiği belirtildi. Ailenin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan alınan görüş sonrası belirleneceği kaydedildi.

FOSFİN GAZI NEDİR?

Fosfin gazı ($PH_3$), renksiz, aşırı derecede zehirli ve yanıcı bir kimyasaldır. İnsanlar ve hayvanlar için son derece tehlikelidir; çok düşük konsantrasyonlarda bile solunması ölüme yol açabilir, vücutta özellikle akciğerler, kalp ve sinir sistemi üzerinde hızla hasara neden olur. Bu gaz, havadan ağır olduğu için zeminde birikme eğilimi gösterir ve kokusu (çürük balık/sarımsak) genellikle safsızlıklardan gelir.

Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İnsanlar fosfin gazını esas olarak fümigasyon amacıyla, yani depolanan tahıl ve hububat gibi tarım ürünlerindeki zararlı böcekleri ve kemirgenleri yok etmek için kullanır. Uygulamada, alüminyum fosfit gibi katı kimyasalların nemle tepkimeye girmesiyle açığa çıkar. Yüksek toksisitesinin yanı sıra, havayla temasında yanıcı ve patlayıcı karışımlar oluşturması da büyük bir risktir, bu nedenle kullanımı sadece yetkili ve eğitimli kişilerce, çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılabilir.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

AİLENİN KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı. Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M., U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıaykut333:

hükümetin esnaftan oy kaybetme korkusu ile verilen adli tıp oyunu

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme94
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDimitri:

güzel algı yapıyorsun yersen

yanıt32
yanıt5
Haber YorumlarıHalit:

Doğru demissin ama bir çok kisi negatif beğenme vermis aldırma doğru diyon

yanıt1
yanıt17
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

ne alaka onun bunu hurafesi

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıdebdebe:

hükümete bok atmak için elinizden geleni yapın,elinize altın verseler bunu sarıya boyamışlar dersiniz,ne alaka aq esnaftan oy almak için yemin ederim şeytan gibisiniz

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıserkan bosver:

otopai raporunu yazan böcek ilacı zehirlenmesi yerine böcek zehirlenmesi yazmış. Bu ülkede kaza ile ölseniz bile raporunuz düzgün yazılmıyor..

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

Raporu bizzat okudun mu yoksa bu sitenin eksik yazma hatası mı?

yanıt15
yanıt28
Haber YorumlarıAli Demir :

O zaman midyeci kokoreççi lokumcu neden tutuklu? Adamların şu kadar suç kaydı var deyip tutuklamak ne? Otel sahibini neden adli kontrolle serbest bıraktınız ilk başta? Saray uluyucuları siz hakim savcı değil tasmalı itlersiniz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Eee simdi midyeciye tazminat odemeleri gerekmezmi ? Ve haricinde itibari iade özrude yayinlamalilar

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

Kimse bunu beklemiyordu, fazla yüke dayanamadı
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.