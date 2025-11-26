Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ailenin ölüm sebebinin 'zehirlenme' olduğu belirtildi.

AİLENİN HAYATINI KAYBETME NEDENİ "BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ"

Almanya'dan tatil için 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet (38) ve Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet (6)ve Masal'ın (3) zehirlenerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, ailenin kesin ölüm nedenini açıkladı. Otopsi raporuna göre, ailenin böcek ilacı zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.

"BÖCEK AİLESİNİN KANINDA VE YEDİĞİ YEMEKLERDE ZEHİR YOK"

Öte yandan dün hazırlanan raporda, ailenin yedikleri yemekte zehir bulunmadığı belirtildi. Böcek ailesinin kanlarında da zehir bulunmadı. Otel odasından alınan örneklerde ise fosfin maddesi tespit edildi.

"AİLENİN FOSFİN GAZINDAN ÖLDÜĞÜNE DAİR GÜÇLÜ BULGULAR VAR"

Raporda, 4 kişilik ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildiği belirtildi. Ailenin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan alınan görüş sonrası belirleneceği kaydedildi.

FOSFİN GAZI NEDİR?

Fosfin gazı ($PH_3$), renksiz, aşırı derecede zehirli ve yanıcı bir kimyasaldır. İnsanlar ve hayvanlar için son derece tehlikelidir; çok düşük konsantrasyonlarda bile solunması ölüme yol açabilir, vücutta özellikle akciğerler, kalp ve sinir sistemi üzerinde hızla hasara neden olur. Bu gaz, havadan ağır olduğu için zeminde birikme eğilimi gösterir ve kokusu (çürük balık/sarımsak) genellikle safsızlıklardan gelir.

İnsanlar fosfin gazını esas olarak fümigasyon amacıyla, yani depolanan tahıl ve hububat gibi tarım ürünlerindeki zararlı böcekleri ve kemirgenleri yok etmek için kullanır. Uygulamada, alüminyum fosfit gibi katı kimyasalların nemle tepkimeye girmesiyle açığa çıkar. Yüksek toksisitesinin yanı sıra, havayla temasında yanıcı ve patlayıcı karışımlar oluşturması da büyük bir risktir, bu nedenle kullanımı sadece yetkili ve eğitimli kişilerce, çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılabilir.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

AİLENİN KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı. Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M., U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.