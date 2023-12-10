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Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

İşte kaza yerinden görüntüler:

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Adıyaman Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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