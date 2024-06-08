Adıyaman'da ele geçirilen 650 kilo veremli et ekipler tarafından imha edildi
Adıyaman'da bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi ve imha edildi. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim düzenledi ve 3 farklı kasapta toplam 650 kg kaçak et tespit etti. Etlerde yapılan incelemeler sonucunda tüberküloz hastalığı tespit edildi ve etler katı atık tesisinde imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da satılmaya çalışılan tüberkülozlu et ele geçirildi
Tüberkülozlu etler imha edildi
Adıyaman'da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi. Tüberkülozlu etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi.
Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı. Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti. Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi. Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.