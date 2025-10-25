Haberler

Adapazarı'nda Yaya Geçidinde Feci Kaza: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda Yaya Geçidinde Feci Kaza: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 71 yaşındaki N.D. hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri kazanın korkunç etkisini gözler önüne serdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, çarpmanın etkisiyle kadının metrelerce savrulduğu anlar yürekleri sızlattı. Kaza sonrası talihsiz kadının yardımına koşan esnaf Ferhat Yatçı, "Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç hızlıydı, ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki N.D. isimli kadına (71), S.Y. idaresindeki 34 FIF 815 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yolda metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadının yardımın a ilk olarak çevredeki esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan N.D., burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Otomobilin aldığı hasar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, aracın kadına çarptığı an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin çarpması ile birlikte kadının havaya savrulması ve daha sonrasında yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Devamında ise çevredeki vatandaşların panik ile yardım için bölgeye koştuğu görüldü.

"Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın"

Öte yandan, bölgede esnaf olan Ferhat Yatçı ise kazanın ardından yaşananları anlattı. Yatçı, "Kazanın olduğu bölgede esnafım. Ben çay istiyordum. Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim, kadını havada gördüm. Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın. Ben hemen koştum ilk yardım yapayım diye. Gittim baktım kadın hareket etmiyordu. Nabzı atmıyordu. Diğer çevredeki esnaf arkadaşlar da yardıma koştu o esnada ambulansa haber verildi. Bir arkadaş da elektronik saat vardı onunla baktı, 'ben de nabız almıyorum' dedi bıraktık. Bu yol geniş çift şerit olduğu için araçlar hızlı geliyor. Yaya geçidini de fazla önemsemiyorlar, halbuki önemseseler bu kaza olmayacaktı" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Bütün maddeler kabul edildi! Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a tam yetki

Fenerbahçe'de beklenen oylama gerçekleşti! O maddeler kabul edildi
Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu

Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.