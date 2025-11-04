Haberler

Adapazarı'nda 5 Milyon Liralık İş Makinesi Hırsızlığı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir inşaat firmasına ait değeri 5 milyon liranın üzerinde olan iş makinesi çalındı. Hırsızlığın, firmanın eski çalışanı tarafından planlandığı ve şüphelilerin Düzce'ye götürdüğü tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir inşaat firmasına ait, değeri 5 milyon liranın üzerinde olan iş makinesi çalındı. Hırsızlığın, firmanın eski çalışanı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, iş makinesini tırla Düzce'ye götürüp üzerini branda ile kapatarak sakladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş makinesi ormanlık alanda bulunurken, olayın 2 şüphelisi tutuklandı.

Olay, 2 Kasım Pazar günü Adapazarı ilçesinde bulunan bir inşaat firmasında meydana geldi. Tarım, sanayi, inşaat ve lojistik sektörlerinde kullanılan ve değeri 5 milyonun üzerinde olan iş makinesi, kimliği belirsiz kişilerce firmanın bahçesinden çalındı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şahsın yağmurluk giyerek kendini gizlemeye çalıştığı ve iş makinesini sürerek demir kapıyı açıp uzaklaştığı görüldü. Durumun fark edilmesiyle harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, çalınan iş makinesinin bir tıra yüklenerek il dışına çıkarıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin B.Ç. (31) ve A.E. (29) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden birinin, iş makinesinin çalındığı firmada eski çalışan olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Düzce'de düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan iş makinesi ise Düzce'de ormanlık alanda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
