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Adana'da Yangında Eşi ve İki Oğlunu Kaybeden Baba Acı İçinde Cenazeye Katıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında eşi ve iki oğlunu kaybeden baba, cenazeye katılarak büyük bir acı içinde ağladı. Baba, daha önce yaşadığı bir kaza sonucu ölümden döndüğünü belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında eşi ve iki oğlunu kaybeden, kendisi de yanan acılı baba, kafası ve elleri sargılı halde cenazeye katılıp, "1992'de 6'ncı kattan düştüm. O zaman ölsem bu acıyı görmezdim" diyerek ağladı.

Pekmezci Mahallesi'nde bugün sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait 2 katlı evde elektrik kontağından kaynaklı bir yangın çıktı. Baba Mustafa Parlak yangını fark edip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak yangın hızla büyüyerek evi tamamen sardı. O esnada evde uyuyan anne Zeynep Parlak ve oğulları Sezer ve Sefa uyanamadı. Baba panikle kendini 2. kattan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak aile hurdacılıkla geçimini sağladığı için evin alt katında bulunan hurdaların söndürülmesinde zorluk yaşandı. Yangından dolayı evde çökmeler de meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, gün boyu evde soğutma çalışması yapıldı. Yanan evden anne ve iki gencin cenazesi çıkarılırken, cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangında balkondan atlayarak son anda kendini kurtaran ancak yaralanan baba Mustafa Parlak, kafası ve elleri sargılı bir halde eşi ve iki oğlunun cenazesine katıldı. Anne ve iki oğlunun yan yana defnedildiği cenaze namazı öncesi baba Parlak, "Ben 1992 yılında 6'ncı kattan düşerek ölümden döndüm. O zaman ölseydim bu acıyı görmezdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, evi ve yakınlarını kaybeden aileye destek oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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